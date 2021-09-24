В Москве назвали победителей конкурса «Книга года»

В 2021 году в конкурсе участвовали 700 произведений от 110 издательств из 30 городов страны. Назвали победителей и вручили им призы на Другой сцене театра «Современник». В общем в шорт-лист конкурса жюри выбрало 45 участников, среди них Леонид Юзефович, Юрий Рост, Анастасия Орлова, Лев Данилкин, Вера Полозкова, Алексей Олейников, Ксения Драгунская. В номинации «Проза года» победило произведение Виктора Ремизова «Вечная мерзлота», которое опубликовало издательство «Рубеж».

