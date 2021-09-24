ЗАМАНА - В Москве назвали победителей конкурса «Книга года»

В Москве назвали победителей конкурса «Книга года»

Автор
24 сентября, 2021. Пятница 14:36
В Москве назвали победителей конкурса «Книга года»

В Москве назвали победителей ежегодного нацконкурса «Книга года», информирует сайт РБК.

В Москве назвали победителей конкурса «Книга года»
Культура

В 2021 году в конкурсе участвовали 700 произведений от 110 издательств из 30 городов страны. Назвали победителей и вручили им призы на Другой сцене театра «Современник». В общем в шорт-лист конкурса жюри выбрало 45 участников, среди них Леонид Юзефович, Юрий Рост, Анастасия Орлова, Лев Данилкин, Вера Полозкова, Алексей Олейников, Ксения Драгунская. В номинации «Проза года» победило произведение Виктора Ремизова «Вечная мерзлота», которое опубликовало издательство «Рубеж».

 

Прочитано 28 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top