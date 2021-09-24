ЗАМАНА - Работы дагестанских мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на российско-сербском культурном форуме

Работы дагестанских мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на российско-сербском культурном форуме

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24 сентября, 2021. Пятница 10:50
Работы дагестанских мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на российско-сербском культурном форуме

С 22 по 24 сентября текущего года в городе Белграде проводится российско-сербский культурный фестиваль, в рамках которого проходят разные мероприятия, например, праздничное открытие Дней духовной культуры России и Сербии, пишет РИА "Дагестан".

Работы дагестанских мастеров декоративно-прикладного искусства представлены на российско-сербском культурном форуме
Культура

Сегодня, 24 сентября, пройдет собрание рабочей команды по культуре и туризму. Председатель российской части рабочей команды – Ольга Ярилова, заместитель главы министерства культуры России, сербской – Рената Пинджо – заместитель руководителя министерства торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербии.

В рамках российско-сербского культурного форума была продемонстрирована выставка изделий народного промысла Дагестана, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Министерства культуры региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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