Мероприятие состоится 14 октября в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу!»
Основная цель конкурса – популяризировать казачью культуру, художественное народное творчество и патриотизм.
Подробнее – здесь.
Конкурс является ежегодным и проходит в режиме онлайн.
Мероприятие состоится 14 октября в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу!»
Основная цель конкурса – популяризировать казачью культуру, художественное народное творчество и патриотизм.
Подробнее – здесь.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..