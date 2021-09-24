ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают на конкурс «Великая казачья Русь!»

Дагестанцев приглашают на конкурс «Великая казачья Русь!»

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24 сентября, 2021. Пятница 10:29
Дагестанцев приглашают на конкурс «Великая казачья Русь!»

Конкурс является ежегодным и проходит в режиме онлайн.

Дагестанцев приглашают на конкурс «Великая казачья Русь!»
Культура

Мероприятие состоится 14 октября в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу!»

Основная цель конкурса – популяризировать казачью культуру, художественное народное творчество и патриотизм.

Подробнее – здесь.

 

 

 

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