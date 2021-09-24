В музыкальной группе играют талантливые профессиональные музыканты, которые имеют большой опыт работы на самых разных сценических площадках страны. Для выступления в Махачкале участники группы подготовили программу каверов на модные и классические хиты. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band»
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 09:40
В Дагестане с концертом выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band».
Последнее от Мадина
- Спасатели начнут спуск тел трех погибших на Эльбрусе альпинистов в течение дня
- В Дагестане выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band»
- Новый мультфильм о Марио с Крисом Праттом выйдет в конце 2022 года
- Появился полный трейлер драмы «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»
- Заместитель главы минсвязи Магомедбек Ахмедов освобожден от должности