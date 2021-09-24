В Дагестане выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band»

В Дагестане с концертом выступила группа из Астрахани «Big Bro Brass Band».

В музыкальной группе играют талантливые профессиональные музыканты, которые имеют большой опыт работы на самых разных сценических площадках страны. Для выступления в Махачкале участники группы подготовили программу каверов на модные и классические хиты. Подробнее можно прочитать тут.