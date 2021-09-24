ЗАМАНА - Новый мультфильм о Марио с Крисом Праттом выйдет в конце 2022 года

Новый мультфильм о Марио с Крисом Праттом выйдет в конце 2022 года

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24 сентября, 2021. Пятница 09:35
Новый мультфильм о Марио с Крисом Праттом выйдет в конце 2022 года

Сигэру Миямото рассказал, что запланированный полнометражный мультфильм о Марио появится в кинотеатрах в конце следующего года — если точнее, то 21 декабря в Америке.

Новый мультфильм о Марио с Крисом Праттом выйдет в конце 2022 года
Культура

Персонажей мультфильма озвучат известные актеры и актрисы. Так, голосом Марио станет Крис Пратт, принцессу Пич озвучит Аня Тейлор Джой, Луиджи — Джек Блэк.

 

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