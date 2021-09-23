ЗАМАНА - Netflix показал первый трейлер документального фильма о Бритни Спирс

Netflix показал первый трейлер документального фильма о Бритни Спирс

Автор
23 сентября, 2021. Четверг 10:40
Netflix показал первый трейлер документального фильма о Бритни Спирс

Netflix опубликовал трейлер документальной картины «Бритни против Спирс». Фильм расскажет о том, как Бритни боролась за свою свободу: уже 13 лет её опекуном является отец.

Режиссёром документального фильма выступила Эрин Ли Карр, которая в прошлом сняла такие документальные картины как «Большая доза скандала» от Netflix и «Я люблю тебя, теперь умри» от HBO. «Бритни против Спирс» появится на Netflix 28 сентября, а 29 сентября пройдет суд по делу Бритни Спирс.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top