Netflix показал первый трейлер документального фильма о Бритни Спирс

Netflix опубликовал трейлер документальной картины «Бритни против Спирс». Фильм расскажет о том, как Бритни боролась за свою свободу: уже 13 лет её опекуном является отец.

Режиссёром документального фильма выступила Эрин Ли Карр, которая в прошлом сняла такие документальные картины как «Большая доза скандала» от Netflix и «Я люблю тебя, теперь умри» от HBO. «Бритни против Спирс» появится на Netflix 28 сентября, а 29 сентября пройдет суд по делу Бритни Спирс.