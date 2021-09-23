Вышел трейлер фильма «Ампир V» с рэпером Оксимироном

Картину снимают по книге Виктора Пелевина «Empire V». Она повествует о молодом москвиче Романе Шторкине, который превращается в вампира. Он узнает, что на самом деле Землю контролируют вампиры, которые тянут из людей радость и мечты. В кинотеатрах фильм появится с 25 ноября текущего года.