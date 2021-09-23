Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга приняла участие в «Кинотавре»

Ольга Бодрова поделилась, что сильно нервничала перед премьерой картины, так как это ее первая работа в качестве актрисы. «Фильм снимался в атмосфере любви, я считаю, что он наполнен любовью и творчеством», — рассказала Бодрова.