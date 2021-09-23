ЗАМАНА - Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга приняла участие в «Кинотавре»

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга приняла участие в «Кинотавре»

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23 сентября, 2021. Четверг 09:42
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга приняла участие в «Кинотавре»

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга поучаствовала в съемках картины «Море волнуется раз» Николая Хомерики. Она попала в конкурсную программу фестиваля «Кинотавра».

Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга приняла участие в «Кинотавре»
Культура

Ольга Бодрова поделилась, что сильно нервничала перед премьерой картины, так как это ее первая работа в качестве актрисы. «Фильм снимался в атмосфере любви, я считаю, что он наполнен любовью и творчеством», — рассказала Бодрова.

 

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