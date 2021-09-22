Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем

Автор Мадина

В сети появился трейлер к документальной картине о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет», который показали на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фильм появится в кинотеатрах с 7 октября.