В фильме можно увидеть воспоминания друзей Сергея Бодрова-младшего, его архивные интервью и кадры со съемок картины «Связной», проходивших в Кармадонском ущелье, где и погиб легендарный Бодров-младший. Это произошло 20 сентября 2002 года, – 19 лет и 1 день назад.
Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 17:07
В сети появился трейлер к документальной картине о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет», который показали на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фильм появится в кинотеатрах с 7 октября.
Последнее от Мадина
- «ВКонтакте» приглашает дагестанцев к участию в конкурсе грантов
- Okko и кинокомпания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове
- Дагестан поблагодарили за поддержку бойцовского турнира в Беларуси
- Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане
- Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Дагестане