ЗАМАНА - Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем

Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем

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22 сентября, 2021. Среда 17:07
Вышел трейлер фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем

В сети появился трейлер к документальной картине о Сергее Бодрове-младшем «Нас других не будет», который показали на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Фильм появится  в кинотеатрах с 7 октября.

В фильме можно увидеть воспоминания друзей Сергея Бодрова-младшего, его архивные интервью и кадры со съемок картины «Связной», проходивших в Кармадонском ущелье, где и погиб легендарный Бодров-младший. Это произошло 20 сентября 2002 года, – 19 лет и 1 день назад.

 

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