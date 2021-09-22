ЗАМАНА - BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль»

BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль»

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22 сентября, 2021. Среда 10:35
BadComedian опубликовал выпуск, посвященный фильму Данилы Козловского «Чернобыль»

Популярный ютубер BadComedian выложил на свой канал новый кинообзор. Ролик посвящен российской картине «Чернобыль», которую снимал известный актер Данила Козловский.

В полуторачасовом ролике Евгений Баженов с юмором критикует фильм. Например, BadComedian подмечает фальшивые диалоги героев, которые используют современный жаргон, вышедшую позднее событий в Чернобыле музыку и обои в квартире основной героини из «Леруа Мерлен».

 

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