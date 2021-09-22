Чох — это горный аул, который находится в Гунибском районе Дагестана. Является популярным маршрутом у туристов.
На Youtube вышел документальный ролик про село Чох
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 09:34
В этом видео блогер Глеб Мамонов и участники проекта Oh My Град отправились в Дагестан к человеку, который самостоятельно смог возродить уникальное горное село Чох.
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