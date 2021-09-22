Макрон поблагодарил Путина за помощь в организации выставки Морозовых в Париже

Глава Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в проведении выставки коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых в Париже, информирует портал "Известия".

Президент Франции поблагодарил лидера РФ за вклад в открытие выставки, отметив, что российский президент сыграл в этом не последнюю роль. Выставка откроется уже сегодня, 22 сентября, и будет доступна до 22 февраля следующего года.

