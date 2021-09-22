ЗАМАНА - Netflix установил рекорд по наградам "Эмми-2021"

Netflix установил рекорд по наградам "Эмми-2021"

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22 сентября, 2021. Среда 08:31
Netflix установил рекорд по наградам &quot;Эмми-2021&quot;

Netflix побил рекорд по наградам "Эмми-2021" из-за успеха своих сериалов "Корона" и "Ход королевы".

Netflix установил рекорд по наградам "Эмми-2021"
Культура

В общем Netflix победил 44 раза, что является рекордом с 1974 года, информирует сайт Dedline.

Этот рекорд никого не удивил, учитывая успехи Netflix на прошлом уикенде во время церемонии "Creative Arts Emmy", где площадка забрала 34 награды.

 

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