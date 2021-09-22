Netflix установил рекорд по наградам "Эмми-2021"

Netflix побил рекорд по наградам "Эмми-2021" из-за успеха своих сериалов "Корона" и "Ход королевы".

В общем Netflix победил 44 раза, что является рекордом с 1974 года, информирует сайт Dedline.

Этот рекорд никого не удивил, учитывая успехи Netflix на прошлом уикенде во время церемонии "Creative Arts Emmy", где площадка забрала 34 награды.