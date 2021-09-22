В общем Netflix победил 44 раза, что является рекордом с 1974 года, информирует сайт Dedline.
Этот рекорд никого не удивил, учитывая успехи Netflix на прошлом уикенде во время церемонии "Creative Arts Emmy", где площадка забрала 34 награды.
Netflix побил рекорд по наградам "Эмми-2021" из-за успеха своих сериалов "Корона" и "Ход королевы".
В общем Netflix победил 44 раза, что является рекордом с 1974 года, информирует сайт Dedline.
Этот рекорд никого не удивил, учитывая успехи Netflix на прошлом уикенде во время церемонии "Creative Arts Emmy", где площадка забрала 34 награды.
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