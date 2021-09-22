Над новым осмыслением классической трагедии Уильяма Шекспира Джоэл Коэн работал без своего брата Итана. Как ранее отметил композитор Картер Бёруэлл, Итан Коэн пока не хочет снимать кино.
Главных героев в экранизации сыграли Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон. Премьера картины состоится 24 сентября.
Опубликован трейлер «Макбета» от Джоэла Коэна
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 08:27
В интернете стал доступен дебютный трейлер картины «Макбет» от режиссера Джоэла Коэна, пишет сайт "Культуромания".
Над новым осмыслением классической трагедии Уильяма Шекспира Джоэл Коэн работал без своего брата Итана. Как ранее отметил композитор Картер Бёруэлл, Итан Коэн пока не хочет снимать кино.
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