ЗАМАНА - Опубликован трейлер «Макбета» от Джоэла Коэна

Опубликован трейлер «Макбета» от Джоэла Коэна

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22 сентября, 2021. Среда 08:27
Опубликован трейлер «Макбета» от Джоэла Коэна

В интернете стал доступен дебютный трейлер картины «Макбет» от режиссера Джоэла Коэна, пишет сайт "Культуромания".

Над новым осмыслением классической трагедии Уильяма Шекспира Джоэл Коэн работал без своего брата Итана. Как ранее отметил композитор Картер Бёруэлл, Итан Коэн пока не хочет снимать кино.

Главных героев в экранизации сыграли Фрэнсис МакДорманд и Дензел Вашингтон. Премьера картины состоится 24 сентября.

 

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