ЗАМАНА - Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины

Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины

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22 сентября, 2021. Среда 00:48
Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины

Знаменитый актер Дэниел Крейг высказался, что Джеймса Бонда не должны играть женщины, пишет "Лента.ру".

Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины
Культура

В последнее время появляется много призывов на тему того, что агента британской разведки должна играть актриса. Крейг решил высказать свое мнение на этот счет. «Почему актриса должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только женская?» — заметил 53-летний Крейг.

 

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