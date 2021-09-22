В последнее время появляется много призывов на тему того, что агента британской разведки должна играть актриса. Крейг решил высказать свое мнение на этот счет. «Почему актриса должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только женская?» — заметил 53-летний Крейг.
Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины
- Автор Мадина
- 22 сентября, 2021. Среда 00:48
Знаменитый актер Дэниел Крейг высказался, что Джеймса Бонда не должны играть женщины, пишет "Лента.ру".
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