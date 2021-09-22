Актер Дэниел Крейг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть женщины

В последнее время появляется много призывов на тему того, что агента британской разведки должна играть актриса. Крейг решил высказать свое мнение на этот счет. «Почему актриса должна играть Джеймса Бонда, когда должна быть роль не хуже Бонда, но только женская?» — заметил 53-летний Крейг.