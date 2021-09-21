В картине Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране. Главный герой попадает в город у моря, где знакомится с другими персонажами. Чебурашку создадут при помощи компьютерной графики и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.
Съемки полнометражного фильма «Чебурашка» стартовали в Сочи
- Автор Мадина
- 21 сентября, 2021. Вторник 10:05
В Сочи начаты съемки полнометражного кино «Чебурашка». Легендарный персонаж детства в картине будет выполнен при помощи современной компьютерной графики, а крокодила Гену будет играть Сергей Гармаш. Об этом вчера, 20 сентября, рассказали в компании «Централ Партнершип».
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