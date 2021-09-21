Съемки полнометражного фильма «Чебурашка» стартовали в Сочи

В Сочи начаты съемки полнометражного кино «Чебурашка». Легендарный персонаж детства в картине будет выполнен при помощи современной компьютерной графики, а крокодила Гену будет играть Сергей Гармаш. Об этом вчера, 20 сентября, рассказали в компании «Централ Партнершип».

В картине Чебурашка — настоящий мохнатый зверек, живущий в апельсиновой роще в далекой стране. Главный герой попадает в город у моря, где знакомится с другими персонажами. Чебурашку создадут при помощи компьютерной графики и интегрируют в картину методом совмещения Full CG.