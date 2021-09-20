Внучка Елизаветы II родила 11 по счету наследницу на британскую корону

В одной из больниц Лондона 33-летняя принцесса Беатрис родила дочь.

В очереди на британскую корону девочка, имя которой пока неизвестно, занимает 11 место.

Отец малышки – Эдоардо Мапелли-Моцци – бизнесмен, итальянец, аристократ.

С Беатрис они узаконили свои отношения в прошлом году. От первого брака у итальянца есть пятилетний сын.