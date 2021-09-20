ЗАМАНА - Внучка Елизаветы II родила 11 по счету наследницу на британскую корону

Внучка Елизаветы II родила 11 по счету наследницу на британскую корону

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20 сентября, 2021. Понедельник 16:52
Внучка Елизаветы II родила 11 по счету наследницу на британскую корону

 В одной из больниц Лондона 33-летняя принцесса Беатрис родила дочь.

В очереди на британскую корону девочка, имя которой пока неизвестно, занимает 11 место.

Отец малышки – Эдоардо Мапелли-Моцци – бизнесмен, итальянец, аристократ.

С Беатрис они узаконили свои отношения в прошлом году. От первого брака у итальянца есть пятилетний сын.

 

 

 

 

Внучка Елизаветы II родила 11 по счету наследницу на британскую корону
Культура

 

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