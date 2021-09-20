ЗАМАНА - «Дюна» в первый день проката в России собрала 100 млн рублей

«Дюна» в первый день проката в России собрала 100 млн рублей

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20 сентября, 2021. Понедельник 00:00
«Дюна» в первый день проката в России собрала 100 млн рублей

"Дюна" собрала 100 миллионов рублей за первый день показа в России.

«Дюна» в первый день проката в России собрала 100 млн рублей
Культура

Хит этой осени не смог побить рекорд «Мортал Комбат», который за первый день своего показа собрал 103 миллиона рублей. На третьем месте по сборам находится «Форсаж 9» – он собрал в России 96 миллионов рублей.

 

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