Хит этой осени не смог побить рекорд «Мортал Комбат», который за первый день своего показа собрал 103 миллиона рублей. На третьем месте по сборам находится «Форсаж 9» – он собрал в России 96 миллионов рублей.
«Дюна» в первый день проката в России собрала 100 млн рублей
- Автор Мадина
- 20 сентября, 2021. Понедельник 00:00
"Дюна" собрала 100 миллионов рублей за первый день показа в России.
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