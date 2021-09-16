Книгу называют расширенной новеллизацией одноименной картины 2019 года. Она рассказывает новые подробности из жизни персонажей фильма.
В Америке роман вышел в конце июня 2021 года и стал бестселлером по версии New York Times.
Первое книжное произведение Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет опубликовано на русском языке. Об этом рассказало издание Individuum, купившее права на выпуск книги. Перевод попадет в продажу уже в ноябре.
Книгу называют расширенной новеллизацией одноименной картины 2019 года. Она рассказывает новые подробности из жизни персонажей фильма.
В Америке роман вышел в конце июня 2021 года и стал бестселлером по версии New York Times.
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