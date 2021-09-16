ЗАМАНА - Литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

Литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

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16 сентября, 2021. Четверг 16:46
Литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

Первое книжное произведение Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет опубликовано на русском языке. Об этом рассказало издание Individuum, купившее права на выпуск книги. Перевод попадет в продажу уже в ноябре.

Литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке
Культура

Книгу называют расширенной новеллизацией одноименной картины 2019 года. Она рассказывает новые подробности из жизни персонажей фильма. 

В Америке роман вышел в конце июня 2021 года и стал бестселлером по версии New York Times.  

 

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