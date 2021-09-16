Литературный дебют Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет на русском языке

Первое книжное произведение Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» будет опубликовано на русском языке. Об этом рассказало издание Individuum, купившее права на выпуск книги. Перевод попадет в продажу уже в ноябре.