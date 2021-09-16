ЗАМАНА - Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»

Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»

Автор
16 сентября, 2021. Четверг 09:51
Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»

Дени Вильнёв поведал о проблемах во время съемок фильма по книге Фрэнка Герберта «Дюна». Как он заметил, противником его картины стала легендарная серия «Звездные войны», пишет сайт "Культуромания".

Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»
Культура

Первый фильм «Звёздные войны» был во многом вдохновлен «Дюной», и вот мы создаем картину «Дюна», а выросли мы на «Star wars». Понять свою индивидуальность и принести что-то, что будет свежим и новым для зрителей, было интересным испытанием», — заявил Вильнёв. Сюжет экранизации Вильнёва в полной мере следует сюжету романа. Более того, фильм разделили на две части, первая из которых уже сегодня демонстрируется в кинотеатрах.  Режиссер планировал снимать вторую часть экранизации параллельно с первой, но продюсеры отвергли эту идею.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top