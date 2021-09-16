Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»

Первый фильм «Звёздные войны» был во многом вдохновлен «Дюной», и вот мы создаем картину «Дюна», а выросли мы на «Star wars». Понять свою индивидуальность и принести что-то, что будет свежим и новым для зрителей, было интересным испытанием», — заявил Вильнёв. Сюжет экранизации Вильнёва в полной мере следует сюжету романа. Более того, фильм разделили на две части, первая из которых уже сегодня демонстрируется в кинотеатрах. Режиссер планировал снимать вторую часть экранизации параллельно с первой, но продюсеры отвергли эту идею.