Первый фильм «Звёздные войны» был во многом вдохновлен «Дюной», и вот мы создаем картину «Дюна», а выросли мы на «Star wars». Понять свою индивидуальность и принести что-то, что будет свежим и новым для зрителей, было интересным испытанием», — заявил Вильнёв. Сюжет экранизации Вильнёва в полной мере следует сюжету романа. Более того, фильм разделили на две части, первая из которых уже сегодня демонстрируется в кинотеатрах. Режиссер планировал снимать вторую часть экранизации параллельно с первой, но продюсеры отвергли эту идею.
Дени Вильнёв назвал «Звездные войны» противником «Дюны»
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2021. Четверг 09:51
Дени Вильнёв поведал о проблемах во время съемок фильма по книге Фрэнка Герберта «Дюна». Как он заметил, противником его картины стала легендарная серия «Звездные войны», пишет сайт "Культуромания".
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