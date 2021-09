Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat

Первые намеки о продолжении «Мортал Комбат» появились сразу после премьеры в апреле текущего года. Например, один из актёров сделал намек на возвращение своего героя, который погиб в экранизации. А на прошлой неделе издание We Got This Covered рассказало, что в работе пребывает не только продолжение «Мортал Комбат», но и спин-офф о Джонни Кейдже.