ЗАМАНА - Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat

Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat

Автор
15 сентября, 2021. Среда 01:20
Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat

Появились слухи, что компания Warner Bros. работает над новыми картинами по Mortal Kombat. Пока нет официального заявления от кинокомпании, но источники Variety уверяют, что WB собирается создавать новые фильмы.

Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat
Культура

Первые намеки о продолжении «Мортал Комбат» появились сразу после премьеры в апреле текущего года. Например, один из актёров сделал намек на возвращение своего героя, который погиб в экранизации. А на прошлой неделе издание We Got This Covered рассказало, что в работе пребывает не только продолжение «Мортал Комбат», но и спин-офф о Джонни Кейдже.

 

Прочитано 17 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top