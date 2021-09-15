Появились слухи о работе Warner Bros. над новыми фильмами по Mortal Kombat

Появились слухи, что компания Warner Bros. работает над новыми картинами по Mortal Kombat. Пока нет официального заявления от кинокомпании, но источники Variety уверяют, что WB собирается создавать новые фильмы.

Первые намеки о продолжении «Мортал Комбат» появились сразу после премьеры в апреле текущего года. Например, один из актёров сделал намек на возвращение своего героя, который погиб в экранизации. А на прошлой неделе издание We Got This Covered рассказало, что в работе пребывает не только продолжение «Мортал Комбат», но и спин-офф о Джонни Кейдже.