Сценарий будет писать Лорен ЛеФранк («Агенты «Щ.И.Т.»). Съемками займется Мэтт Ривз, который также является продюсером вместе с Диланом Кларком, коллегой по производству будущего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Авторы проекта предложили роль Пингвина в сериале Колину Фарреллу, который играет его в фильме, но контракт еще не подписан. В основе сюжета шоу будет история злодея DC Освальда Честерфилда, более известного по своему прозвищу — Пингвин.
Шоу о Пингвине из «Бэтмена» уже в разработке
- Автор Мадина
- 14 сентября, 2021. Вторник 16:41
DC и HBO Max планируют снять спин-офф «Бэтмена» об антагонисте Пингвине. Сериал пребывает на ранней стадии создания.
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