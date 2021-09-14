Шоу о Пингвине из «Бэтмена» уже в разработке

Сценарий будет писать Лорен ЛеФранк («Агенты «Щ.И.Т.»). Съемками займется Мэтт Ривз, который также является продюсером вместе с Диланом Кларком, коллегой по производству будущего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Авторы проекта предложили роль Пингвина в сериале Колину Фарреллу, который играет его в фильме, но контракт еще не подписан. В основе сюжета шоу будет история злодея DC Освальда Честерфилда, более известного по своему прозвищу — Пингвин.