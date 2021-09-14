ЗАМАНА - I Международный гастрономический фестиваль состоялся в Кайтагском районе

I Международный гастрономический фестиваль состоялся в Кайтагском районе

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14 сентября, 2021. Вторник 15:56
I Международный гастрономический фестиваль состоялся в Кайтагском районе

12 сентября в селе Маджалис Кайтагского района прошел первый Международный гастрономический фестиваль «Вкусный Кайтаг», который был посвящен 100-летнему юбилею со дня основания ДАССР.

Начиная I Международный гастрономический фестиваль, руководитель района Алим Темирбулатов поприветствовал всех пришедших и подчеркнул, что такие праздники будут проводиться каждый год. Подробнее можно прочитать тут.

 

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