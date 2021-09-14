ЗАМАНА - В Дагестане стартует интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах»

В Дагестане стартует интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах»

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14 сентября, 2021. Вторник 10:54
В Дагестане стартует интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах»

Завтра, 15 сентября, в День единства народов РД, в социальных сетях стартует интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах». Инициатором флешмоба является Министерство по делам молодежи Дагестана, пишет сайт "МинМол".

В Дагестане стартует интернет-флешмоб «Фото в национальных костюмах»
Культура

Для участия в нем нужно опубликовать в своих аккаунтах фотографии в национальных костюмах и одежде с элементами традиционных фасонов. В постах необходимо указывать хэштеги: #МыЕдины, #Дагестан, #ДеньЕдинстваНародовДагестана, #Россия

 

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взяты из открытых источников
 

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