Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский»

В общем фильм идет 10 минут и называется «Заповедник Курильский — Малая Курильская гряда». Он показывает животных, которые проживают лишь на этих островах, а также растения, растущие только в этом регионе. Короткометражку снимали операторы Игорь, Никита и Илья Бышневы. А Натальей Тетеревской был подготовлен саундтрек для фильма.



