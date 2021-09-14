ЗАМАНА - Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский»

Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский»

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14 сентября, 2021. Вторник 09:59
Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский» Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский» Новый медиапроект показал все красоты заповедника «Курильский»

Студия кино AVES опубликовала короткометражную научно-популярную картину, в которой показана уникальная природа заповедных островов Малой Курильской гряды.

В общем фильм идет 10 минут и называется «Заповедник Курильский — Малая Курильская гряда». Он показывает животных, которые проживают лишь на этих островах, а также растения, растущие только в этом регионе. Короткометражку снимали операторы Игорь, Никита и Илья Бышневы. А Натальей Тетеревской был подготовлен саундтрек для фильма.

 

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