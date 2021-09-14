Ивану Урганту вручили орден Звезды Италии

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано вручил популярному ведущему и комику Ивану Урганту орден Звезды Италии степени кавалера. Вручение прошло в понедельник, 13 сентября, в посольстве страны в Москве.

Ургант поблагодарил за эту честь президента Италии на их родном языке. Ведущий участвовал в проектах, которые были связаны с родиной пиццы и пасты. Например, Ургант является создателем спецвыпуска передачи "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!", который был посвящен теме итальянской эстрады. Его показали 30 декабря прошлого года и он получил большую славу в Италии.