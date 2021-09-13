ЗАМАНА - Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»

Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»

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13 сентября, 2021. Понедельник 03:14
Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»

О завершении съемок культовой картины с Томом Крузом в главной роли, сообщил в сети Instagram руководитель осветительной команды Мартин Смит.

Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»
Культура

Отмечено, что выход фильма намечен на 30 сентября 2022 года.

Напомним, что первая часть фильма «Миссия невыполнима» вышла в 1996 году. Сюжет основан на истории секретного агента Итана Ханта, которого на протяжении многих лет играет Том Круз.

 

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