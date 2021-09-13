Завершились съемки фильма «Миссия: невыполнима 7»

О завершении съемок культовой картины с Томом Крузом в главной роли, сообщил в сети Instagram руководитель осветительной команды Мартин Смит.

Отмечено, что выход фильма намечен на 30 сентября 2022 года.

Напомним, что первая часть фильма «Миссия невыполнима» вышла в 1996 году. Сюжет основан на истории секретного агента Итана Ханта, которого на протяжении многих лет играет Том Круз.