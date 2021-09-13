Отмечено, что выход фильма намечен на 30 сентября 2022 года.
Напомним, что первая часть фильма «Миссия невыполнима» вышла в 1996 году. Сюжет основан на истории секретного агента Итана Ханта, которого на протяжении многих лет играет Том Круз.
О завершении съемок культовой картины с Томом Крузом в главной роли, сообщил в сети Instagram руководитель осветительной команды Мартин Смит.
Отмечено, что выход фильма намечен на 30 сентября 2022 года.
Напомним, что первая часть фильма «Миссия невыполнима» вышла в 1996 году. Сюжет основан на истории секретного агента Итана Ханта, которого на протяжении многих лет играет Том Круз.
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