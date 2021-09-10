ЗАМАНА - Глава Минмолодежи принял участие в работе патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее» в Хабаровске

Глава Минмолодежи принял участие в работе патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее» в Хабаровске

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10 сентября, 2021. Пятница 15:44
Глава Минмолодежи принял участие в работе патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее» в Хабаровске

С 5 по 8 сентября в Хабаровске проходил Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы», который был посвящен сохранению исторической точности о Дальневосточной Победе Красной Армии во Второй мировой войне. В нем участвовали 1200 человек из нашей страны, Китая, Монголии и Индии.

Глава Минмолодежи принял участие в работе патриотической сессии «Сохранив прошлое – защитим будущее» в Хабаровске
Культура

На форуме с речью выступил лидер России Владимир Путин. Президент подчеркнул серьезность мероприятия, посвященного защите истории Второй мировой войны от попыток изменить ее.

 

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