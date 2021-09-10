«Читай-город» активно открывает книжные магазины в Махачкале

Многие книжные любители давно ждали открытия этой сети в городе: здесь большой выбор, бесплатная доставка книг в пункт выдачи, просторные и светлые помещения. Первый магазин книжной сети в Махачкале был открыт в августе текущего года, к началу сентября был открыт второй, а к 10 сентября открылся и третий. В магазине можно получить карту "любимого покупателя", на которой копятся баллы. Их можно использовать при оплате.