ЗАМАНА - «Читай-город» активно открывает книжные магазины в Махачкале

«Читай-город» активно открывает книжные магазины в Махачкале

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10 сентября, 2021. Пятница 15:44
«Читай-город» активно открывает книжные магазины в Махачкале

В Махачкале открылся уже третий книжный магазин сети "Читай-город".

«Читай-город» активно открывает книжные магазины в Махачкале
Культура

Многие книжные любители давно ждали открытия этой сети в городе: здесь большой выбор, бесплатная доставка книг в пункт выдачи, просторные и светлые помещения. Первый магазин книжной сети в Махачкале был открыт в августе текущего года, к началу сентября был открыт второй, а к 10 сентября открылся и третий. В магазине можно получить карту "любимого покупателя", на которой копятся баллы. Их можно использовать при оплате.

 

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