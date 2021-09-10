ЗАМАНА - Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России

Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России

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10 сентября, 2021. Пятница 02:21
Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России

За минувшие выходные фильм от компании Марвел собрал 240 млн рублей.

Кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец» возглавил кинопрокат в России
Культура

Картина повествует о мастере боевых искусств, сражающимся с призраками из собственного прошлого.

В тройку лидеров кинопроката в России и СНГ вошли также драма «После. Глава 3» и мультфильм «Босс-молокосос 2».

 

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