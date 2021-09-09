ЗАМАНА - Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

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09 сентября, 2021. Четверг 16:31
Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

В интернете опубликовали первый трейлер долгожданной картины «Матрица: Воскрешение». Его можно посмотреть на YouTube-канале WBRussia.

Трейлер открывает некоторые аспекты сюжета, укладываясь в три минуты. В нем можно увидеть главную звезду фильма Киану Ривза: его персонаж живет в современном мире и старается разобраться со своими чувствами, будто он забыл что-то важное для себя. Мы видим, что он ходит к психотерапевту (его играет звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис), принимает загадочные синие таблетки и видит девушку, которая приглашает его следовать за ней, если персонаж желает найти ответы на свои вопросы.  Теперь официально: в России картина выйдет 16 декабря.

 

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