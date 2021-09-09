Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

Трейлер открывает некоторые аспекты сюжета, укладываясь в три минуты. В нем можно увидеть главную звезду фильма Киану Ривза: его персонаж живет в современном мире и старается разобраться со своими чувствами, будто он забыл что-то важное для себя. Мы видим, что он ходит к психотерапевту (его играет звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис), принимает загадочные синие таблетки и видит девушку, которая приглашает его следовать за ней, если персонаж желает найти ответы на свои вопросы. Теперь официально: в России картина выйдет 16 декабря.