ЗАМАНА - "Журавли над Россией" приземлились в Махачкале

"Журавли над Россией" приземлились в Махачкале

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09 сентября, 2021. Четверг 12:06
&quot;Журавли над Россией&quot; приземлились в Махачкале

Накануне, 8 сентября, в Махачкале прошел республиканский фестиваль «Журавли над Россией».

"Журавли над Россией" приземлились в Махачкале
Культура

Как сообщает «Дагестанская правда» мероприятие прошло под эгидой празднования 100-летия ДАССР и посвящено Дням белых журавлей.

Участниками патриотического мероприятия стали творческие коллективы городов и районов Дагестана.

Подробнее – здесь.

 

 

 

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