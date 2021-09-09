Как сообщает «Дагестанская правда» мероприятие прошло под эгидой празднования 100-летия ДАССР и посвящено Дням белых журавлей.
Участниками патриотического мероприятия стали творческие коллективы городов и районов Дагестана.
Подробнее – здесь.
Накануне, 8 сентября, в Махачкале прошел республиканский фестиваль «Журавли над Россией».
Как сообщает «Дагестанская правда» мероприятие прошло под эгидой празднования 100-летия ДАССР и посвящено Дням белых журавлей.
Участниками патриотического мероприятия стали творческие коллективы городов и районов Дагестана.
Подробнее – здесь.
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