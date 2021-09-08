Долгожданная картина «Петровы в гриппе» попала в программу Лондонского кинофестиваля

Картина известного русского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» включена в программу Международного лондонского кинофестиваля. Об этом пишет новостной источник «Вокруг.тв».

Премьера фильма будет проходить в Лондоне с 6-го по 17 октября. Ранее рассказывали, что права на показ картины «Петровы в гриппе» получили больше 15 стран, многие из которых входят в Евросоюз.