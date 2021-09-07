ЗАМАНА - Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

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07 сентября, 2021. Вторник 02:18
Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Проблемы со здоровьем у легендарного французского актера начались еще в 2001 году. Тогда артист перенес инсульт, сообщает Интерфакс.

Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни
Культура

На большой экран Жан-Поль Бельмондо вернулся в 2008 году. Закончил свою карьеру актер в 2015 году. Легендарной картиной с участием француза стал фильм «Профессионал» 1981 года.

 

 

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