Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни

Проблемы со здоровьем у легендарного французского актера начались еще в 2001 году. Тогда артист перенес инсульт, сообщает Интерфакс.

На большой экран Жан-Поль Бельмондо вернулся в 2008 году. Закончил свою карьеру актер в 2015 году. Легендарной картиной с участием француза стал фильм «Профессионал» 1981 года.