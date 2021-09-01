NFT-токены (право собственности над каким-либо объектом, который выражен в цифровом виде) произведений трех авторов музей выставит на аукцион в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже».
Начальная цена каждого лота — 10 тысяч долларов.
Все пять картин великих художников с указанием даты, времени и места подписал директор музейного учреждения Михаил Пиотровский.
NFT-токены (право собственности над каким-либо объектом, который выражен в цифровом виде) произведений трех авторов музей выставит на аукцион в рамках проекта «Ваш токен хранится в Эрмитаже».
Начальная цена каждого лота — 10 тысяч долларов.
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