ЗАМАНА - Каспийский Дворец культуры продают на «Авито»

Каспийский Дворец культуры продают на «Авито»

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31 августа, 2021. Вторник 19:17
Каспийский Дворец культуры продают на «Авито»

Популярная доска объявлений пополнилась информацией о продаже здания Дворца культуры в дагестанском Каспийске. Стоимость объекта площадью 6,2 тыс. кв. метров оценена в 150 млн рублей.

Каспийский Дворец культуры продают на «Авито»
Культура

По мнению региональных общественных деятелей, возрождение данного культурного объекта решило бы вопросы с размещением различных кружков и секций: театра, балета, танцев, хора, рисования, рукоделия.

 

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