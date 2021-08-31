По мнению региональных общественных деятелей, возрождение данного культурного объекта решило бы вопросы с размещением различных кружков и секций: театра, балета, танцев, хора, рисования, рукоделия.
Каспийский Дворец культуры продают на «Авито»
- Автор Арслан
- 31 августа, 2021. Вторник 19:17
Популярная доска объявлений пополнилась информацией о продаже здания Дворца культуры в дагестанском Каспийске. Стоимость объекта площадью 6,2 тыс. кв. метров оценена в 150 млн рублей.
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