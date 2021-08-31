Напомним, что ранее появление Бузовой на сцене МХАТ было воспринято прохладно. Среди недовольных оказался и режиссер Театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов.
Ольга Бузова будет играть на сцене МХАТ имени Горького
- Автор Арслан
- 31 августа, 2021. Вторник 19:48
Популярная на сегодняшний день российская певица Ольга Бузова примет участие в спектакле «Чудесный грузин».
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