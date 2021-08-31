ЗАМАНА - Ольга Бузова будет играть на сцене МХАТ имени Горького

Ольга Бузова будет играть на сцене МХАТ имени Горького

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31 августа, 2021. Вторник 19:48
Ольга Бузова будет играть на сцене МХАТ имени Горького

Популярная на сегодняшний день российская певица Ольга Бузова примет участие в спектакле «Чудесный грузин».

Ольга Бузова будет играть на сцене МХАТ имени Горького
Культура

Напомним, что ранее появление Бузовой на сцене МХАТ было воспринято прохладно. Среди недовольных оказался и режиссер Театра эстрады им. Аркадия Райкина Илья Архипов.

 

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