Несколько музыкантов и артистов лакской эстрады решили организовать концерт для гостей республики. «Живая игра на национальных музыкальных инструментах, зажигательная лезгинка и лакские песни разгорячили публику, и все пустились в пляс», - рассказали в муниципалитете.
Дагестанские музыканты организовали концерт для туристов
- Автор Диляра
- 19 августа, 2021. Четверг 15:20
В пресс-службе Новолакского района рассказали, что на одной из баз отдыха, где отдыхали дагестанские музыканты свой досуг проводили и жители соседних республик, города Владивосток и Хабаровск.
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