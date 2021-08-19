ЗАМАНА - Дагестанские музыканты организовали концерт для туристов

Дагестанские музыканты организовали концерт для туристов

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19 августа, 2021. Четверг 15:20
Дагестанские музыканты организовали концерт для туристов

В пресс-службе Новолакского района рассказали, что на одной из баз отдыха, где отдыхали дагестанские музыканты свой досуг проводили и жители соседних республик, города Владивосток и Хабаровск.

Дагестанские музыканты организовали концерт для туристов
Культура

Несколько музыкантов и артистов лакской эстрады решили организовать концерт для гостей республики. «Живая игра на национальных музыкальных инструментах, зажигательная лезгинка и лакские песни разгорячили публику, и все пустились в пляс», - рассказали в муниципалитете.

 

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