ЗАМАНА - Новый Дом культуры в Губдене появится уже в декабре

Новый Дом культуры в Губдене появится уже в декабре

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18 августа, 2021. Среда 15:08
Новый Дом культуры в Губдене появится уже в декабре

 Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева проверила ход строительства Дома культуры в Губдене. Здание строят в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».

Новый Дом культуры в Губдене появится уже в декабре
Культура

Сейчас здесь уже завершили заливку фундамента и начали монтаж блоков.

По заверениям подрядчика, проект завершат к первому декабря.

В новом доме культуры появится большой концертный зал на 200 посадочных мест, гримерки и кабинеты для работников.

 

 

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