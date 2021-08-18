Сейчас здесь уже завершили заливку фундамента и начали монтаж блоков.
По заверениям подрядчика, проект завершат к первому декабря.
В новом доме культуры появится большой концертный зал на 200 посадочных мест, гримерки и кабинеты для работников.
Министр культуры Дагестана Зарема Бутаева проверила ход строительства Дома культуры в Губдене. Здание строят в рамках проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура».
Сейчас здесь уже завершили заливку фундамента и начали монтаж блоков.
По заверениям подрядчика, проект завершат к первому декабря.
В новом доме культуры появится большой концертный зал на 200 посадочных мест, гримерки и кабинеты для работников.
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