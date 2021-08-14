В основе рейтинга – измерение онлайн запросов детского контента на протяжении двух последних месяцев.
Согласно данным исследовательской компании Parrot Analytics, отечественный мультфильм вот уже несколько месяцев опережает такие легенды как «Улица Сезам», «Щенячий патруль» и «Свинка Пеппа».
В основе рейтинга – измерение онлайн запросов детского контента на протяжении двух последних месяцев.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..