ЗАМАНА - Самым популярным мультфильмом в мире стал российский «Маша и Медведь»

Самым популярным мультфильмом в мире стал российский «Маша и Медведь»

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14 августа, 2021. Суббота 05:00
Самым популярным мультфильмом в мире стал российский «Маша и Медведь»

Согласно данным исследовательской компании Parrot Analytics, отечественный мультфильм вот уже несколько месяцев опережает такие легенды как «Улица Сезам», «Щенячий патруль» и «Свинка Пеппа».

Самым популярным мультфильмом в мире стал российский «Маша и Медведь»
Культура

В основе рейтинга – измерение онлайн запросов детского контента на протяжении двух последних месяцев.

 

 

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