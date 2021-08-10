ЗАМАНА - Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане

Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане

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10 августа, 2021. Вторник 17:00
Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане

Его цель – гармонизация межконфессиональных и межнациональных отношений на территории России.

Конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых –  «Национальные подворья России», «Танцы народов России», «Игры народов России» и т.д.

Подробности конкурса – здесь.

 

Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане
Культура

 

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