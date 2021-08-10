Республиканский конкурс «Народов много – страна одна» стартовал в Дагестане
- Автор Шахри
- 10 августа, 2021. Вторник 17:00
Его цель – гармонизация межконфессиональных и межнациональных отношений на территории России.
Конкурс проводится по нескольким номинациям, среди которых – «Национальные подворья России», «Танцы народов России», «Игры народов России» и т.д.
Подробности конкурса – здесь.
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