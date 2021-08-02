Дагестанская Нарын-кала соседствует в рейтинге с Ивангородской крепостью в Ленинградской области, Новгородским детинцем, Смоленской крепостной стеной и другими.
С полным списком можно ознакомиться – здесь.
Портал turizm.ru включил дагестанскую Нарын-калу в число самых красивых каменных крепостей России.
Дагестанская Нарын-кала соседствует в рейтинге с Ивангородской крепостью в Ленинградской области, Новгородским детинцем, Смоленской крепостной стеной и другими.
С полным списком можно ознакомиться – здесь.
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