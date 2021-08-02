ЗАМАНА - Нарын-кала вошла в список красивых каменных крепостей России

Нарын-кала вошла в список красивых каменных крепостей России

Автор
02 августа, 2021. Понедельник 17:26
Нарын-кала вошла в список красивых каменных крепостей России

 Портал turizm.ru включил дагестанскую Нарын-калу в число самых красивых каменных крепостей России.

Нарын-кала вошла в список красивых каменных крепостей России
Культура

Дагестанская Нарын-кала соседствует в рейтинге с Ивангородской крепостью в Ленинградской области, Новгородским детинцем, Смоленской крепостной стеной и другими.

С полным списком можно ознакомиться – здесь.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top