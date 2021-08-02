Дагестанским волонтерам культуры рассказали о создании проектов
- Автор Шахри
- 02 августа, 2021. Понедельник 15:11
В Дагестане состоялся форум волонтеров культуры, – сообщает пресс-служба министерства культуры республики.
На форуме была презентована деятельность ВОД «Волонтеры культуры», а также прошла работа и тренинги по направлениям.
Ребят научили разрабатывать собственные проекты, а также ознакомили с кейсами других волонтеров культуры.
Мероприятие реализовано в рамках нацпроекта «Культура».