Кинокомпания «Даггер Фильм» передала декорации фильма «Аманат» в собственность Минкультуры Дагестана

Цель поездки было знакомство с актерами, которые снимаю фильм «Аманат», рассказывающей о судьбе сына Имама Шамиля — Джамалутдина. Продюсер фильмарассказал гостям о процессе съемок и, что они на этапе завершения.

Также он сообщил им, что было принято решение кинокомпанией собранные декорации передать в филиал Национального музея РД им.Тахо-Годи в Согратле. Соответствующий договор между музеем и «Даггер фильм» был подписали на съёмочной площадке. Стоит отметить, что съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Республики Дагестан, Фонда кино, а также ряда меценатов республики.