ЗАМАНА - Кинокомпания «Даггер Фильм» передала декорации фильма «Аманат» в собственность Минкультуры Дагестана

Кинокомпания «Даггер Фильм» передала декорации фильма «Аманат» в собственность Минкультуры Дагестана

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27 июля, 2021. Вторник 23:22
Кинокомпания «Даггер Фильм» передала декорации фильма «Аманат» в собственность Минкультуры Дагестана

Сегодня, 27 июля, Гунибский район посетили заместитель Председателя Правительства Дагестана Муслим Телякавов и министр культуры региона Зарема Бутаева.

Кинокомпания «Даггер Фильм» передала декорации фильма «Аманат» в собственность Минкультуры Дагестана
Культура
Цель поездки было знакомство с актерами, которые снимаю фильм «Аманат», рассказывающей о судьбе сына Имама Шамиля — Джамалутдина. Продюсер фильма Шамиль Джафаров рассказал гостям о процессе съемок и, что они на этапе завершения.

Также он сообщил им, что было принято решение кинокомпанией собранные декорации передать в филиал Национального музея РД им.Тахо-Годи в Согратле. Соответствующий договор между музеем и «Даггер фильм» был подписали на съёмочной площадке. Стоит отметить, что съемки фильма проходят при поддержке Министерства культуры РФ, Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Республики Дагестан, Фонда кино, а также ряда меценатов республики.

 

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