ЗАМАНА - Бритни Спирс вновь попросила суд избавить ее от отцовского контроля

Бритни Спирс вновь попросила суд избавить ее от отцовского контроля

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15 июля, 2021. Четверг 12:52
Бритни Спирс вновь попросила суд избавить ее от отцовского контроля

Певица Бритни Спирс вновь выступила в суде с просьбой лишить ее отца опекунства над ней.

Бритни Спирс вновь попросила суд избавить ее от отцовского контроля
Культура

 

Некогда самая популярная артистка нулевых, с 2008 года находится под присмотром отца.  Ее обвиняли в невменяемости и асоциальном поведении.

На новом заседании по делу о снятии опекунства Спирс заявила, что «опека» отца не принесла ей ничего, кроме психологических травм. Более того, она собирается обвинить его в абьюзе.

В этом решении звезду поддержали родственники, поклонники и коллеги по цеху.

Так, певица Мадонна заявила, что Бритни давно пора дать отпор своему отцу, который опекает ее явно не из-за родительской заботы, а из-за внушительных гонораров дочери.

 

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