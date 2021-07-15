Бритни Спирс вновь попросила суд избавить ее от отцовского контроля

Певица Бритни Спирс вновь выступила в суде с просьбой лишить ее отца опекунства над ней.

Некогда самая популярная артистка нулевых, с 2008 года находится под присмотром отца. Ее обвиняли в невменяемости и асоциальном поведении.

На новом заседании по делу о снятии опекунства Спирс заявила, что «опека» отца не принесла ей ничего, кроме психологических травм. Более того, она собирается обвинить его в абьюзе.

В этом решении звезду поддержали родственники, поклонники и коллеги по цеху.

Так, певица Мадонна заявила, что Бритни давно пора дать отпор своему отцу, который опекает ее явно не из-за родительской заботы, а из-за внушительных гонораров дочери.