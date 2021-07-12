ЗАМАНА - В дагестанском театре представили постановку «Работаем, брат!»

В дагестанском театре представили постановку «Работаем, брат!»

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12 июля, 2021. Понедельник 13:44
В дагестанском театре представили постановку «Работаем, брат!»

Закрытый показ театрализованного представления, посвященного Герою России Магомеду Нурбагандову, прошел в стенах Кумыкского театра в городе Махачкале.

В дагестанском театре представили постановку «Работаем, брат!»
Культура

В основу постановки вошли реальные события, рассказанные друзьями и знакомыми дагестанца, трагически погибшего от рук бандитов.

Отмечено, что открытый показ пройдет 3 сентября.

 

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