В основу постановки вошли реальные события, рассказанные друзьями и знакомыми дагестанца, трагически погибшего от рук бандитов.
Отмечено, что открытый показ пройдет 3 сентября.
Закрытый показ театрализованного представления, посвященного Герою России Магомеду Нурбагандову, прошел в стенах Кумыкского театра в городе Махачкале.
В основу постановки вошли реальные события, рассказанные друзьями и знакомыми дагестанца, трагически погибшего от рук бандитов.
Отмечено, что открытый показ пройдет 3 сентября.
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