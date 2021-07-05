Участниками народного праздника стали народный хореографический ансамбль «Авадан», Государственный терский ансамбль казачьей песни, фольклорный ансамбль «Дагбаш», ансамбль «Эхо гор» и многие другие.
Подробный отчет – здесь.
Завершилось мероприятие, собравшее на одной площадке любителей и пропагандистов современного искусства, гала-концертом.
Участниками народного праздника стали народный хореографический ансамбль «Авадан», Государственный терский ансамбль казачьей песни, фольклорный ансамбль «Дагбаш», ансамбль «Эхо гор» и многие другие.
Подробный отчет – здесь.
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