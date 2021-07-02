Говоря о идее, глава государства отметил, что проект направлен на воспитание молодого поколения. Отмечено, что на карту разово поступят 3000 рублей на 4 месяца, эти средства можно будет потратить на билеты в культурные учреждения.
Юные жители Дагестана получат деньги на посещение учреждений культуры
- Автор Арслан
- 02 июля, 2021. Пятница 12:52
Идея создания проекта «Пушкинская карта», по которой молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры, была озвучена в рамках прямой линии с президентом.
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