ЗАМАНА - Юные жители Дагестана получат деньги  на посещение учреждений культуры

Юные жители Дагестана получат деньги  на посещение учреждений культуры

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02 июля, 2021. Пятница 12:52
Юные жители Дагестана получат деньги  на посещение учреждений культуры

Идея создания проекта «Пушкинская карта», по которой молодые люди от 14 до 22 лет смогут посещать учреждения культуры, была озвучена в рамках прямой линии с президентом.

Юные жители Дагестана получат деньги  на посещение учреждений культуры
Культура

Говоря о идее, глава государства отметил, что проект направлен на воспитание молодого поколения. Отмечено, что на карту разово поступят 3000 рублей на 4 месяца, эти средства можно будет потратить на билеты в культурные учреждения.

 

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