В рамках мероприятия дагестанцы продемонстрировали свое традиционное искусство, провели мастер-классы.
50 фольклорных коллективов Дагестана выступили в фестивале «Горцы»
- Автор Арслан
- 29 июня, 2021. Вторник 12:32
Участники XIX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры прошли по Махачкале под народные песни в национальных костюмах.
Последнее от Арслан
- Эмин Мерданов: «Поток туристов в Дагестане начал расти еще до начала пандемии»
- Выпускников художественно-графического факультета рекомендовали в Союз художников России
- В Дагестане навестили должников по газу
- Дагестанцев приглашают принять участие в акции «Стимул мечты — это сам ты»
- Поступить в ВУЗ можно будет через Госуслуги