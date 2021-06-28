Организаторами мероприятия, репортажи с которого будут показаны на ютуб канале Республиканского дома народного творчества, выступили Российский фонд культуры, Минкультуры РФ.
Фестиваль продлится до 30 июня.
Межрегиональный фестиваль народного творчества «Обряды и традиции России» стартовал сегодня в режиме онлайн.
Организаторами мероприятия, репортажи с которого будут показаны на ютуб канале Республиканского дома народного творчества, выступили Российский фонд культуры, Минкультуры РФ.
Фестиваль продлится до 30 июня.
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