ЗАМАНА - В Дагестане стартовал фестиваль «Обряды и традиции России»

В Дагестане стартовал фестиваль «Обряды и традиции России»

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28 июня, 2021. Понедельник 18:23
В Дагестане стартовал фестиваль «Обряды и традиции России»

Межрегиональный фестиваль народного творчества «Обряды и традиции России» стартовал сегодня в режиме онлайн.

В Дагестане стартовал фестиваль «Обряды и традиции России»
Культура

Организаторами мероприятия, репортажи с которого будут показаны на ютуб канале Республиканского дома народного творчества, выступили Российский фонд культуры, Минкультуры РФ.

Фестиваль продлится до 30 июня.

 

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